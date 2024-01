Come utilizzare lo stesso account WhatsApp su due telefoni Android

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari, con tantissime opzioni per rimanere in contatto con familiari e amici. Nel 2021, WhatsApp ha aggiunto il supporto per i dispositivi collegati , consentendoti di utilizzare l’app su più dispositivi. Ma lo svantaggio era che potevi connettere un solo telefono a un singolo account WhatsApp.

Ciò è cambiato con l’aggiornamento di aprile 2023, che ha lanciato la modalità Companion. Questa modalità consente agli utenti di collegare fino a quattro dispositivi aggiuntivi, inclusi i telefoni. Ecco come impostare la modalità Companion di WhatsApp su un Google Pixel o qualsiasi altro telefono Android di fascia alta .

La modalità Complementare ti consente di utilizzare un singolo account WhatsApp su tutti i tuoi dispositivi. Chat, contatti e gruppi verranno sincronizzati su tutti i dispositivi. Puoi collegare fino a cinque dispositivi al tuo account WhatsApp.

Sebbene il processo di configurazione sia simile alla funzione Dispositivi collegati esistente (ne parleremo più avanti), la modalità Companion di WhatsApp è diversa in quanto è progettata specificamente per gli smartphone. La funzionalità è stata ufficialmente rilasciata il 25 aprile 2023.

Installa e configura WhatsApp

Prima di configurare la modalità Complementare, assicurati di eseguire la versione più recente dell’app. Puoi scaricare l’app WhatsApp Messenger dal Google Play Store o dall’App Store su iOS. Gli utenti Android possono anche scaricare l’APK dal sito web di WhatsApp .

Apri il Play Store o l’App Store e cerca WhatsApp

Se non hai l’app sul telefono, seleziona Installa da Google Play Store o Ottieni sull’App Store . Se WhatsApp è installato, fai clic su Aggiorna per scaricare la versione più recente dell’app. Seleziona la tua lingua preferita e tocca Continua . Ti viene chiesto di inserire il tuo numero di telefono. Per utilizzare la modalità Complementare, ignora la richiesta, tocca il menu extra ⋮ , quindi su Collega ad account esistente . L’app visualizza un codice QR

Collega il tuo account WhatsApp a più dispositivi

Successivamente, utilizza il tuo smartphone principale per scansionare il codice QR (o inserire un passcode) e collegare il tuo account.

Apri WhatsApp sul tuo smartphone principale. Tocca il menu extra ⋮ . Tocca Dispositivi collegati Tocca il pulsante verde Collega un dispositivo . Scansiona il codice QR visualizzato sull’altro telefono. In alternativa, seleziona Collega con numero di telefono . Apri WhatsApp Web sul telefono secondario e inserisci il tuo numero di telefono per ricevere un passcode monouso per collegare entrambi i dispositivi. Il tuo telefono secondario inizia a sincronizzare i tuoi messaggi.