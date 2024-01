Ecco come appariranno iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

MacRumors ha recentemente ricevuto nuove informazioni sulla gamma iPhone 2024 di Apple , incluso uno sguardo ai prototipi dei dispositivi Pro. Abbiamo creato una serie di modelli basati sui progetti interni di Apple e, sebbene i prototipi non siano del tutto finalizzati, le nostre immagini rappresentano l’aspetto più chiaro di ciò che possiamo aspettarci dagli iPhone di prossima generazione in questo momento.

Basandosi sui bordi curvi e sulla cornice in titanio che Apple ha introdotto con iPhone 15 Pro , l’iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max di prossima generazione saranno dotati di dimensioni del display maggiori e di un nuovo pulsante di acquisizione capacitivo.

Sebbene il fattore di forma complessivo e il design generale di ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max siano rimasti coerenti durante la fase di sviluppo di Apple, l’azienda ha sperimentato diversi dettagli di design per i dispositivi. Sono state testate quattro configurazioni di pulsanti in totale e Apple sembra aver optato per un design dei pulsanti simile a quello dell’‌iPhone 15 Pro‌, anche se con un pulsante aggiunto sul lato destro dell’‌iPhone‌.

Un precedente design del pulsante di azione , sviluppato con il nome in codice Atlas, era concepito come un pulsante capacitivo più grande con un sensore di forza. Dato che i design più recenti di ‌iPhone 16 Pro‌ e Pro Max non dispongono di questo pulsante di azione più grande, il futuro del progetto Atlas rimane poco chiaro ed è possibile che Apple abbia annullato il progetto Atlas a favore di un pulsante di azione meccanico standard.

Il leaker Weibo “Instant Digital” ha affermato in ottobre che l’‌iPhone 16 Pro‌ sarebbe dotato di un pulsante di azione che si trova a filo con la cornice del dispositivo. Sebbene la documentazione interna vista da MacRumors confermi questa affermazione, era una caratteristica della precedente fase di sviluppo “Proto1”. Con l’attuale design “Proto2” che abbiamo visto, il pulsante Azione non è più a filo con la cornice e non è più così grande.

In termini di materiali, ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max continueranno a utilizzare lo stesso titanio grado 5 (Ti-6Al-4V) utilizzato per iPhone 15 Pro , senza modifiche significative alla finitura generale. Per quanto riguarda i colori, i prototipi Apple utilizzano un colore “Argento”, commercializzato da Apple come “Titanio Bianco”. La documentazione suggerisce che Apple ha finora utilizzato i colori esistenti di ‌iPhone 15 Pro‌ e Pro Max a scopo di test, con l’intenzione di aggiungere un’altra opzione di colore. Sfortunatamente al momento non ci sono dettagli sulla nuova opzione di colore.

Sebbene i modelli che abbiamo creato ritraggano accuratamente il design attuale di ‌iPhone 16 Pro‌ e Pro Max, le modifiche sono sempre possibili poiché i dispositivi sono ancora in una fase iniziale di sviluppo e Apple potrebbe apportare ulteriori modifiche al design.