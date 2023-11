Elimina il profilo dei tuoi thread e resta su Instagram: ecco come

Quando Meta ha lanciato Threads a luglio, una delle lamentele degli utenti nei confronti della piattaforma era che era impossibile eliminare il proprio profilo Threads senza eliminare anche il proprio account Instagram .

Finora l’unica alternativa era disattivare “temporaneamente” il tuo profilo Threads. Questa opzione rende invisibili i tuoi post e le tue interazioni con gli altri sulla piattaforma, ma lascia i tuoi post sui server di Meta a meno che tu non li esamini e li elimini manualmente uno per uno.

Per fortuna, lunedì il capo di Instagram Adam Mosseri ha pubblicato che la società stava finalmente facendo qualcosa per risolvere il problema: è in procinto di implementare un modo per eliminare o disattivare un profilo Threads separatamente lasciando intatto l’account Instagram associato.

I seguenti passaggi ti mostrano come eliminare il tuo profilo Threads, secondo le istruzioni di Mosseri.

Nell’app Threads, tocca l’icona del profilo nell’angolo in basso a destra dello schermo. Tocca l’icona del menu a due righe in alto a destra nel tuo profilo. Tocca Account , quindi tocca Elimina o disattiva profilo . Tocca Elimina profilo, quindi conferma la tua scelta.

Se non vedi l’opzione, il lancio non ti è ancora arrivato, ma non dovrebbe passare molto tempo prima che venga visualizzato, quindi ricontrolla tra un giorno o due.

Secondo Mosseri, Threads sta anche implementando un modo per consentire agli utenti di impedire che i loro post di Threads vengano visualizzati su Facebook e Instagram. Una volta completata l’implementazione, gli utenti potranno trovare due opzioni nella sezione Privacy delle impostazioni dell’app, sotto “Suggerimento di post su altre app”. Toccandolo verranno visualizzati interruttori separati per disattivare i suggerimenti su Instagram e Facebook.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in una conferenza sugli utili aziendali il mese scorso che Threads ora ha “poco meno di” 100 milioni di utenti mensili. Dal suo lancio all’inizio di quest’anno ha acquisito un’app Web, la possibilità di cercare post e una funzionalità di modifica dei post. Tuttavia, l’app non è ancora disponibile nell’UE perché Meta non ha ancora capito come conformarsi alle normative del blocco Digital Markets Act .

