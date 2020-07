Huawei Mate 20 X 5G comincia a ricevere la EMUI 10.1

E’ ancora la EMUI 10.1 ad essere protagonista in casa Huawei: la nuova versione della personalizzazione software del colosso cinese da qualche ora è disponibile anche per Huawei Mate 20 X 5G. Un passaggio che era in programma soprattutto dopo che i Mate 20 e Mate 20 Pro avevano già ricevuto il loro update, anche in Europa, un paio di settimane fa.

Nello specifico parliamo della versione firmware 10.1.0.215 e il major update è testimoniato dal peso particolarmente del download che arriva a 4.37 GB. Sono tante le novità disponibili con la EMUI 10.1: nel changelog ufficiale si fa riferimento all’Always On, alle nuove animazioni, al Multi Window…ma il piatto è ovviamente ancora più ricco come abbiamo visto negli ultimi mesi.

L’aggiornamento, mentre vi scriviamo, è segnalato già in fase di distribuzione in Romania (non una scelta casuale visto che per gli altri modelli della gamma si partì dalla Bulgaria): vale la pena sottolineare che sono incluse anche le patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di giugno. Chi è particolarmente impaziente, può controllare nella voce “Aggiornamenti software”, tra le impostazioni di sistema, la presenza del nuovo firmware per poi scaricarlo ed installarlo manualmente.

