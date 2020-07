Anche Nokia 1 riceve Android 10, anche se in Go Edition

HMD è riuscita a rilanciare il marchio Nokia anche ad un supporto software di primissimo piano. Non hanno fatto eccezione neppure gli smartphone di fascia più bassa, i cosiddetti entry-level, e l’ulteriore conferma arriva da Nokia 1 che proprio in queste ore sta ricevendo il suo secondo major update.

Come specificato anche dal messaggio di Juho Sarvikas, CPO di HMD Global, si tratta della release stabile di Android 10 ma in “Go Edition”, versione che viene riservata ai device con hardware limitato (ad esempio, il massimo della memoria RAM è fissato ad 1 GB). Nonostante questo, va comunque apprezzato lo sforzo del produttore che aveva annunciato l’arrivo di Android 10 nel corso del Q2 di questo 2020 e, giorno più giorno meno, così è stato.

Sarvikas parla di una user experience notevolmente migliorata, mentre ha linkato anche la lista dei paesi che saranno coinvolti nella prima parte del roll out. Tra questi, come da tradizione recente in casa Nokia, non c’è l’Italia ma gli utenti nostrani che possiedono un Nokia 1 dovranno aspettare soltanto un paio di settimane in più.

Nokia 1, che può contare su un display IPS da 4.5 pollici con risoluzione 960 x 480 px e su un MediaTek MT6737M, vanta una fotocamera posteriore da 5 MP e una batteria da 2.150 mAh.