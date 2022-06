Nokia rivela G11 Plus con una “batteria da 3 giorni”

Nokia G11 Plus è l’ultimo telefono di fascia media della gamma Nokia. Il telefono è un sequel del G11.

Secondo l’ annuncio di Nokia , il G11 Plus è dotato di uno schermo HD+ da 6,51 pollici e la sua frequenza di aggiornamento è impostata a 90 Hz. Puoi trovare un foro che ospita la fotocamera selfie da 8 MP di prim’ordine. Sul pannello posteriore, puoi trovare una fotocamera principale da 50 MP e un’unità ausiliaria da 2 MP. C’è anche lo scanner di impronte digitali.

Nokia afferma che il G11 Plus ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. I clienti possono espandere lo spazio di archiviazione fino a 512 GB tramite una scheda microSD.

La società inoltre non ha rivelato la versione Android del G11 Plus. Tuttavia, Android 12 è l’opzione più probabile. Nokia ha anche promesso di fornire due anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili.

Il Nokia G11 Plus offre una durata della batteria di 3 giorni

Nokia G11 Plus sarà un telefono di fascia media, quindi non dovresti aspettarti che venga fornito con specifiche brillanti fuori dagli schemi. Tuttavia, la durata della batteria è sicuramente un punto di forza per questo telefono. Sebbene Nokia non abbia rivelato l’esatta capacità della batteria, afferma che la batteria può durare per tre giorni.

Il Nokia G11 originale era dotato di una batteria da 5.050 mAh. Quindi la versione Plus può essere lanciata con una batteria più grande. Nel peggiore dei casi, la capacità della batteria di entrambe le versioni potrebbe essere la stessa.

Infine, il Nokia G11 Plus è disponibile nei colori Lake Blue e Charcoal Grey. Per le porte, puoi trovare un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta USB-C. Anche il prezzo finale e la data di uscita sono ancora sconosciuti.

L’eccessiva concentrazione di Nokia sulla produzione di telefoni di fascia media è diventata fastidiosa per i suoi fan. Sembra che l’azienda non sia in grado di competere con grandi marchi come Samsung, Apple e Xiaomi e abbia preferito spostare l’attenzione sui telefoni di fascia media.