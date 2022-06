15 anni fa oggi, l’iPhone è stato messo in vendita

Quindici anni fa fino ad oggi, l’ iPhone , il dispositivo rivoluzionario presentato al mondo da Steve Jobs, veniva ufficialmente messo in vendita.

Il primo “iPhone” è stato annunciato da Steve Jobs il 9 gennaio 2007 ed è stato messo in vendita il 29 giugno 2007. “Un iPod, un telefono, un comunicatore mobile Internet, questi non sono tre dispositivi separati”, ha detto Jobs. “Oggi, Apple reinventerà il telefono”, ha aggiunto.

Sin dal suo debutto, ‌iPhone‌ ha continuato a cambiare per sempre il mondo e l’industria della tecnologia mobile. Dopo il suo lancio il 29 giugno 2007, ci sono voluti solo 74 giorni prima che Apple annunciasse di aver venduto oltre 1 milione di iPhone. Il primo ‌iPhone‌ è stato venduto al dettaglio per $ 499.

Quindici anni dopo, ‌iPhone‌ si è completamente evoluto, dotato di prestazioni avanzate e fotocamere, accompagnato da iOS e dall’App Store , che il primo ‌iPhone‌ non aveva. In un’intervista pubblicata ieri prima dell’anniversario, Greg Joswiak di Apple e altri dirigenti Apple coinvolti nello sviluppo dell'”iPhone” hanno discusso di com’è stato lanciare l'”iPhone” e di come ha definito il settore per gli anni a venire.