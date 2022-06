Il MacBook Pro base da 13 pollici con chip M2 ha velocità SSD significativamente inferiori

Dopo il lancio del nuovo MacBook Pro da 13 pollici di Apple con il chip M2, è stato scoperto che il modello base da $ 1.299 con 256 GB di spazio di archiviazione ha velocità di lettura/scrittura SSD significativamente inferiori rispetto al modello equivalente della generazione precedente.

I canali YouTube come Max Tech e Created Tech hanno testato il modello da 256 GB con l’app Disk Speed ​​Test di Blackmagic e hanno scoperto che la velocità di lettura e scrittura dell‘SSD è di circa 1.450 MB/s, ovvero circa il 50% in meno di lettura e circa il 30% in meno di scrittura rispetto al MacBook Pro da 13 pollici con il chip M1 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Numeri dell’app Disk Speed ​​Test condivisi da Max Yuryev di Max Tech:

MacBook Pro da 13 pollici (M1/256 GB) Velocità di lettura: 2.900

MacBook Pro da 13 pollici (M2/256 GB) Velocità di lettura: 1.446

MacBook Pro da 13 pollici (M1/256 GB) Velocità di scrittura: 2.215

MacBook Pro da 13 pollici (M2/256 GB) Velocità di scrittura: 1.463

Yuryev ha smontato il nuovo MacBook Pro da 13 pollici e ha scoperto che il modello da 256 GB è dotato di un solo chip di memoria flash NAND, mentre il modello precedente ha due chip NAND da 128 GB ciascuno. Questa differenza probabilmente spiega perché il nuovo modello ha un SSD più lento, poiché più chip NAND consentono velocità più elevate in parallelo.

Non è chiaro il motivo per cui il nuovo modello base MacBook Pro da 13 pollici è dotato di un solo chip NAND, ma i costi e/o i vincoli di fornitura sono due possibili fattori.

Velocità SSD inferiori possono influire su attività comuni come il trasferimento di file su un’unità esterna e anche le prestazioni complessive possono subire un leggero calo poiché i Mac utilizzano temporaneamente lo spazio SSD come memoria virtuale quando la RAM fisica è completamente utilizzata.