Un beta test dell’interfaccia utente 5 (Android 13) per la serie Galaxy S22 potrebbe essere vicina

Supponendo che sia vero, i possessori di Galaxy S22 probabilmente metteranno le mani su Android 13 beta prima del previsto. Si può ricordare che Samsung ha dato il via al programma beta di One UI 4 a settembre dello scorso anno.

Con Android 13 che ha raggiunto la stabilità della piattaforma con la versione Beta 3 poche settimane fa, la versione stabile è dietro l’angolo. Sebbene Samsung non abbia ancora aderito al programma beta di Android 13 di Google, quasi sicuramente la società rivelerà ciò che One UI 5 ha in serbo per i possessori di telefoni Galaxy nelle prossime settimane.