[AGGIORNAMENTO: Prezzi] Samsung presenta ufficialmente Galaxy Xcover 6 Pro prima del previsto

AGGIORNAMENTO: Samsung inizialmente non ha rivelato il prezzo del Galaxy Xcover 6 Pro. Ma Samsung Spagna ha ora confermato che il nuovo smartphone sarà venduto al dettaglio per € 599 in Europa. L’azienda offrirà anche una Enterprise Edition che costerà € 609.

Il Galaxy Xcover 6 Pro è stato oggetto di numerosi rumors nelle ultime settimane. Ma ultimamente hanno rivelato praticamente tutto ciò che dobbiamo sapere sul prossimo smartphone di Samsung. La società ha ora deciso che non vale la pena rimandare l’annuncio ufficiale fino alla data precedentemente programmata. Ha pubblicato le specifiche dettagliate e i render stampa del dispositivo. Il telefono ha anche una pagina di destinazione sul negozio online di Samsung Germania .

Samsung Galaxy Xcover 6 Pro specifiche e caratteristiche ufficiali

Il Galaxy Xcover 6 Pro sfoggia un display da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e proporzioni 20:9. Lo schermo LCD è dotato della protezione Corning Gorilla Glass Victus+ e della sensibilità al tocco per l’uso con i guanti. Lo Snapdragon 778G di Qualcomm alimenta il telefono con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Supporta schede MicroSD con capacità fino a 1 TB se hai bisogno di più spazio di archiviazione.

Il Galaxy Xcover 6 Pro è dotato di due fotocamere sul retro: una fotocamera principale da 50 megapixel e un obiettivo ultrawide da 8 megapixel. Per selfie e videochiamate abbiamo una fotocamera frontale da 13 megapixel. Questo telefono include un jack per cuffie da 3,5 mm e due tasti fisici configurabili.

Le funzionalità di connettività includono Bluetooth 5.2, NFC, connettività cellulare 5G e Wi-Fi 6E. Uno scanner di impronte digitali montato lateralmente, riconoscimento facciale, Android 12, sicurezza Samsung Knox, suono Dolby Atmos e supporto Samsung DeX sono alcuni altri punti salienti. Il telefono racchiude una batteria da 4050 mAh che si ricarica fino a 18 W di velocità tramite USB Type-C 3.2. Supporta anche la ricarica tramite pin POGO.

Il Galaxy Xcover 6 Pro è certificato MIL-STD-810H per la durata e viene fornito con un grado di protezione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Ottiene un telaio robusto con bordi increspati per una presa più forte e un migliore assorbimento degli urti. Anche le cornici attorno al display sono rialzate per proteggere lo schermo dalle ,cadute. Questi strati di protezione aggiuntivi dovrebbero però rendere il telefono un po’ ingombrante e pesante. Misura 168,8 x 79,9 x 9,9 mm e pesa 235 grammi.

Samsung promuove il Galaxy Xcover 6 Pro per accoppiare “una durata senza compromessi con una connettività senza interruzioni per sbloccare il successo per aziende di tutte le forme e dimensioni”.