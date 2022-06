Gurman: Nuovi Apple M2 Pro, Mac Mini, nuova Apple TV con chip A14, HomePod rinnovato con chip S8 e altro

Mark Gurman ha delineato ulteriori Mac M2 sulla roadmap dei prodotti Apple, inclusi nuovi modelli Mac mini con chip M2 e M2 Pro, nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con M2 Pro e Chip M2 Max e una nuova workstation Mac Pro con chip M2 Ultra e “M2 Extreme”.

Dopo la serie di Mac M2, Gurman ha affermato che la prima serie di Mac M3 includerà un MacBook Air da 13 pollici aggiornato, un nuovissimo MacBook Air da 15 pollici, un nuovo iMac e potenzialmente un nuovo notebook da 12 pollici che è ” ancora in fase iniziale di sviluppo”.

Gurman ha affermato che Apple sta sviluppando diversi dispositivi aggiuntivi che potrebbero essere lanciati entro la fine dell’anno e oltre, tra cui una nuova Apple TV con un chip A14 e un aumento di 4 GB di RAM, un nuovo HomePod con lo stesso chip S8 in arrivo su Apple Watch Series 8, un Cuffie AR/VR che potrebbero avere un chip M2 e 16 GB di RAM, modelli di iPad Pro con chip M2, un nuovo iPad di fascia bassa con un chip A14 e una porta USB-C, nuovi AirPods Pro e altro ancora.

Gurman ha affermato che il nuovo HomePod sarà più vicino all’originale in termini di dimensioni e presenterà un display aggiornato nella parte superiore dell’altoparlante:

La nuova Apple TV, nome in codice J255, è in sviluppo con un chip A14 e un gigabyte di RAM aggiuntivo. Ciò si confronta con il chip A12 annunciato come parte dell’Apple TV 2021 lo scorso anno e potrebbe essere utile per funzionalità di gioco aggiuntive implementate in tvOS 16.

L’HomePod, nome in codice B620, eseguirà lo stesso chip S8 in arrivo sugli orologi e sarà più vicino all’HomePod originale in termini di dimensioni e prestazioni audio piuttosto che a un nuovo HomePod mini. Il nuovo HomePod avrà un display aggiornato nella parte superiore e si è anche parlato di funzionalità multi-touch.