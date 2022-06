Il co-CEO di Netflix conferma i piani per un livello Netflix più economico supportato da pubblicità

Netflix sta pianificando di implementare un livello più conveniente supportato dalla pubblicità per attirare i clienti che non vogliono pagare il prezzo iniziale di € 9,99 per un piano senza pubblicità, ha confermato il co-CEO di Netflix Ted Sarandos al festival di Cannes oggi.

Il piano è rivolto alle persone che pensano che Netflix sia troppo costoso e che non si preoccupano della pubblicità, senza che siano previste modifiche per i livelli Netflix esistenti.

Netflix è già in trattative con i partner di vendita di annunci e ha detto ai dipendenti che punta a un lancio entro la fine del 2022.

Il piano Netflix di base ha un prezzo di € 9,99 e offre streaming a 480p, mentre il piano Standard ha un prezzo di € 15,49 per una risoluzione di 1080p. Il piano Premium più costoso di Netflix, al prezzo di $ 19,99 al mese, è l’unico livello che offre streaming 4K HDR. Netflix è l’unico servizio di streaming che addebita un costo aggiuntivo per una migliore qualità dello streaming e il livello supportato dalla pubblicità offrirebbe presumibilmente una qualità di streaming simile al piano Basic.

Oltre a offrire un livello supportato dalla pubblicità, Netflix ha in programma di reprimere la condivisione degli account. In alcuni paesi, Netflix ha testato un pagamento extra per coloro che condividono i propri account Netflix con persone al di fuori del proprio nucleo familiare.