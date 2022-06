ASUS Republic of Gamers annuncia DELTA S Wireless

Le prime cuffie gaming wireless ROG ad offrire doppia modalità, Bluetooth e 2,4 GHz, oltre ad un microfono leader del settore per comunicazioni sempre chiare e pulite

PUNTI CHIAVE

Doppia modalità wireless: Bluetooth ® e wireless 2,4 GHz a bassa latenza offrono a ogni gamer opzioni di connessione flessibili

Bluetooth e wireless 2,4 GHz a bassa latenza offrono a ogni gamer opzioni di connessione flessibili Microfoni AI Beamforming con AI Noise Cancelation: eccellente ricezione e trasmissione della voce con abbattimento di oltre 500 milioni di diversi rumori di fondo

eccellente ricezione e trasmissione della voce con abbattimento di oltre 500 milioni di diversi rumori di fondo Driver ASUS Essence da 50 mm: gli esclusivi driver e il design a camera stagna garantiscono un audio fedele ed estremamente realistico durante il gioco

Milano, 23 giugno, 2022 — ASUS Republic of Gamers (ROG) presenta DELTA S Wireless le prime cuffie gaming wireless ROG dual mode: wireless 2,4 GHz a bassa latenza e Bluetooth, selezionabili a scelta per offrire un’incredibile esperienza di ascolto su console, PC e dispositivi mobili. I microfoni AI Beamforming integrati in ciascun padiglione e assistiti da AI Noise Cancelation (cancellazione del rumore tramite Intelligenza Artificiale) regalano una comunicazione vocale sempre chiara, offrendo tutti i vantaggi tipici di una cuffia wireless senza tuttavia compromettere in alcun modo la qualità del suono. Le Delta S Wireless offrono fino a 25 ore di durata della batteria per giocare senza interruzioni e affrontare anche le maratone più lunghe. Le nuove cuffie ROG sono leggere e includono cuscinetti ergonomici a forma di D per un ascolto di qualità, nel comfort più assoluto.

Modalità wireless doppia

Grazie alla connettività wireless dual mode a 2,4 GHz e Bluetooth, Delta S Wireless consentono di vivere esperienze di ascolto incredibili su una moltitudine di dispositivi, tra cui PC e dispositivi di gioco mobili. La tecnologia USB-C® a 2,4 GHz sfrutta le antenne integrate per una trasmissione quasi istantanea del segnale fino a 25 metri di distanza. Allo stesso modo, anche la modalità Bluetooth offre una connessione a bassa latenza per garantire un audio sempre in sync.

Microfoni AI Beamforming con cancellazione del rumore AI

I microfoni AI Beamforming integrati in ciascun padiglione delle nuove Delta S Wireless creano una zona acustica concentrata in un’area di 40° davanti alla bocca dell’utente e filtra i rumori di sottofondo provenienti da altre direzioni e che possono generare confusione o distrazione per assicurare una ricezione chiara e distinta della voce. Inoltre, l’AI Noise Cancelation grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale abbatte fino al 95% oltre 500 milioni di diverse tipologie di rumori di fondo già codificati, come chiacchiere, battiture sulla tastiera o clic del mouse. Insieme, queste tecnologie consentono una rappresentazione più chiara e naturale della voce umana, con una distorsione minima.

Il design invisibile dei microfoni offre anche una soluzione ai problemi più comuni tipici dei microfoni ad asta, come il popping e il cattivo posizionamento. In questo modo, le Delta S Wireless sono in grado di offrire comunicazioni vocali di alta qualità, con eccellente comfort e stile, ideale sia per il gaming che per lo streaming.

Driver esclusivi ASUS Essence

Le Delta S Wireless sono in grado di fornire una firma sonora ben bilanciata, con maggiore profondità e consistenza rispetto alle cuffie standard. Ciascun padiglione auricolare ospita gli esclusivi driver ASUS Essence da 50 mm in grado di restituire un audio più dettagliato senza distorsioni. I driver sono inclinati di 12° per convogliare il suono direttamente nel condotto uditivo, per un audio e un comfort ancora migliori. Inoltre, il design a camera stagna garantisce un suono più stabile e ricco. Per finire, la tecnologia ROG Hyper-Grounding utilizza un circuito stampato multistrato e uno speciale layout per prevenire le interferenze elettromagnetiche e offrire un suono più puro e del tutto privo di rumore.

Pronti per le maratone di gioco

Le cuffie Delta S Wireless offrono fino a 25 ore di autonomia, con il supporto della ricarica rapida che garantisce fino a 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di alimentazione, consentendo di affrontare le più avvincenti maratone di gioco con interruzioni solo minime. Le Delta S Wireless pesano solo 318 grammi e sono dotate di cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D che si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio per ridurre fino al 20% le aree di contatto non necessarie e garantire una vestibilità più confortevole, per una maggiore piacevolezza anche nel caso di uso prolungato. Delta S Wireless includono due set di cuscinetti auricolari, uno in pelle proteica e uno in tessuto a rete, per garantire il massimo comfort anche dopo ore di utilizzo.

Inoltre, l’intuitivo software Armoury Crate offre pieno controllo e molteplici opzioni di personalizzazione dell’AI Noise Cancelation, dei profili audio e di altre impostazioni per consentire ad ogni gamer di adattare le cuffie ad un’ampia gamma di giochi e scenari di utilizzo.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Le nuove cuffie gaming ROG DELTA S Wireless sono disponibili in anteprima per il mercato italiano e sono già acquistabili direttamente sull’ eShop ASUS mentre saranno presto disponibili anche presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 199,00€ IVA inclusa.