ASUS ZenFone Max Pro (M1) si avvicina ad Android 10: ecco la terza beta

ASUS ZenFone Max Pro (M1) è stato uno smartphone che ha riscosso un buon successo anche alle nostre latitudini. Purtroppo, però, l’aggiornamento ad Android 10 sta tardando più del dovuto anche se, stando alle ultime notizie, il major update dovrebbe essere ormai ad un passo (oseremmo dire, finalmente…).

Nelle ultime ore, infatti, il produttore taiwanese ha rilasciato la terza beta di Android 10 per ASUS ZenFone Max Pro (M1). Più nello specifico parliamo del firmware contrassegnato dal numero di versione 17.2017.2006.429 con un peso complessivo pari a 1.7 GB. E’ importante sottolineare, per chi non avesse installato le precedenti beta, che Asus non procede nel caso delle beta con la distribuzione via OTA. Insomma, sarà necessario scaricare su questo link il firmware, per poi installarlo manualmente sul proprio device.

Il changelog in questione è piuttosto scarno: si fa riferimento unicamente a qualche fix (chiamate VoIP non funzionanti dopo il comando “Ok Google”, NFC non funzionante e risoluzione sballata durante alcune sessioni di gioco): il fatto stesso che Asus abbia apportato così poche modifiche lascia pensare che il rilascio della versione stabile di Android 10 per ASUS ZenFone Max Pro (M1) sia ormai dietro l’angolo (entro la fine di luglio?).

