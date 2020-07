Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, ecco le patch di luglio (anche in Italia)

Continuano frenetici gli aggiornamenti in casa Samsung: soltanto questa mattina vi avevamo parlato dell’update mensile in fase di rilascio per Samsung Galaxy A70 (clicca qui per maggiori dettagli) che, a sua volta, ha fatto seguito a quelli nei giorni scorsi per i vari Galaxy S20, Galaxy A50 e S10 Lite. Oggi tocca anche a Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ ricevere l’aggiornamento con a bordo le patch di sicurezza Android relative a questo mese di luglio.

Il firmware in questione è contrassegnato dalla sigla N97*FXXS5CTFA (l’asterisco varia a seconda del modello) e può essere già scaricato su SamMobile: questo è il link per i possessori di Samsung Galaxy Note 10 e questo è invece relativo alla versione Plus. In entrambi i casi, lo sottolineiamo, si tratta di firmware destinati alle varianti no brand (ITV) italiane. Una volta scaricato, il firmware può essere poi installato manualmente utilizzando il tool Odin. Chi, invece, non ha particolare urgenza nell’installare le patch di luglio (ricordiamo che Samsung non ha ancora rilasciato il consueto bollettino mensile con le correzioni effettuate nella propria personalizzazione software), può aspettare come di consueto la notifica via OTA.

