Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus ricevono le patch di marzo

Altra novità sul fronte aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus: il top di gamma lanciato nell’agosto scorso sta infatti cominciando a ricevere un nuovo update che porta con sé le più recenti patch di sicurezza Android, quelle aggiornate al mese di marzo.

Il roll out è partito qualche ora fa nel Regno Unito: le sigle delle release sono N970FXXS3BTB9 e N975FXXS3BTB9, rispettivamente per Note 10 e Note 10 Plus. Come da consuetudine non passerà troppo tempo prima che anche i modelli in circolazione nel nostro paese non vengano coinvolti dal rilascio. In ogni caso è utile ricordare che si può procedere anche all’installazione manuale dei nuovi pacchetti, tramite il tool Odin: bisognerà effettuare ovviamente il download del firmware, qui per Samsung Galaxy Note 10 e qui per Note 10 Plus.

I due device, peraltro, già durante il mese di febbraio sono stati al centro dell’attenzione da questo punto di vista, considerati i due aggiornamenti ricevuti (l’ultimo dei quali appena qualche giorno fa, ne parlammo in questo articolo).

Samsung si conferma in primissima linea in quanto ad aggiornamenti software, anche in questo mese di marzo: le patch di sicurezza aggiornate a questo mese hanno già fatto capolino non solo sulla gamma Galaxy S20 ma anche sul Galaxy Tab S4.

