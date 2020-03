Samsung Galaxy Z Flip: vendite superiori alle aspettative, produzione aumentata

Presentato insieme ai Galaxy S20, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip è già disponibile da un paio di settimane sul mercato internazionale. Lo smartphone, caratterizzato dalla presenza di un design a conchiglia con display pieghevole, è, senza dubbio, una delle principali novità di questa prima parte di 2020 per il settore smartphone.

Nonostante le difficoltà iniziali, legate ai problemi di produzione dovuti all’epidemia di Coronavirus, il Samsung Galaxy Z Flip sta raccogliendo risultati di vendita superiori alle aspettative. Secondo le prime stime, in Corea del Sud lo smartphone dovrebbe raggiungere quota 100 mila unità spedite entro la fine del mese di marzo. Richieste elevate arriverebbero anche da altri mercati internazionali.

Secondo alcuni analisti, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip dovrebbe raggiungere quota 2 milioni di unità prodotte. Ipotesi ancora più ottimistiche, basate su di una ripresa del mercato ed in particolare della Cina, anticipano un target di 5 milioni di unità vendute. In ogni caso, nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, Samsung avrebbe già incrementato la produzione del suo Samsung Galaxy Z Flip con l’obiettivo di soddisfare le tantissime richieste in arrivo in questi giorni.

Ricordiamo che in Italia il nuovo Samsung Galaxy Z Flip, che monta il SoC Snapdragon 855 dello scorso anno, è acquistabile ad un prezzo di 1520 Euro.