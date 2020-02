Samsung Galaxy Z Flip disponibile anche con le offerte di alcuni operatori di telefonia

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip è arrivato in Italia nei giorni scorsi ed è già disponibile nei listini degli operatori di telefonia mobile nazionali. A partire da questo week end, infatti, sarà possibile acquistare il nuovo smartphone con display pieghevole con TIM, Vodafone e Tre. Probabilmente, nei prossimi giorni lo smartphone sarà disponibile anche per Wind.

Chi è interessato ad abbinare il Samsung Galaxy Z Flip alla propria offerta, sfruttando così il pagamento rateale, potrà recarsi in un negozio del proprio provider (o di un altro provider, richiedendo la portabilità) per verificare costi e disponibilità. Lo smartphone sarà acquistabile anche in un’unica soluzione. Il prezzo di listino del nuovo Samsung Galaxy Z Flip per il mercato italiano è di 1520 Euro.

Ricordiamo che lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 855+ supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display pieghevole del nuovo Galaxy Z Flip presenta una diagonale di 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e un rapporto tra le dimensioni di 22:9. Da segnalare anche la presenza di un display secondario Super AMOLED con Always-On da 1,06 pollici.

