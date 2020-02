Samsung Galaxy A51 e Moto G8 Plus in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi 17 febbraio troviamo anche due ottimi mid-range che vengono proposti al prezzo più basso di sempre sul popolarissimo store. Si tratta del Samsung Galaxy A51, attuale punto di riferimento per la fascia media della casa coreana, e del Motorola Moto G8 Plus, uno dei migliori mid-range sul mercato.

Il Samsung Galaxy A51 è acquistabile ad un prezzo di appena 299 Euro. In offerta ci sono tutte e tre le colorazioni del device che, ricordiamo, ha fatto il suo debutto in Italia lo scorso mese di gennaio. Seguendo l’andamento registrato lo scorso anno dal Galaxy A50, il nuovo A51 nei prossimi difficilmente registrerà un calo di prezzo particolarmente marcato.

Per quanto riguarda il Motorola Moto G8 Plus, invece, l’offerta di oggi è riservata al modello con colorazione Blue che viene proposto ad un prezzo di appena 210 Euro. Ricordiamo che il G8 Plus monta il SoC Qualcomm Snapdragon 665 supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Il device è venduto e spedito da Amazon.

Ricordiamo, infine, che su Amazon è possibile prenotare i nuovi nuovi Galaxy S20 con consegna prevista a marzo. Ecco i link: