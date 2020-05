Motorola Edge, iPhone XR, Redmi Note 9 e 9 Pro protagonisti delle offerte Amazon del giorno

Tra le offerte Amazon del giorno sono disponibili diversi smartphone in sconto. Tra le proposte più interessanti segnaliamo il nuovo Motorola Edge, che può essere acquistato a 630 Euro, con uno sconto di 70 Euro rispetto al prezzo di listino e con un buono Amazon da 50 Euro proposto in regalo a chi completerà l’acquisto. Lo smartphone, ricordiamo, ha il SoC Snapdragon 765G ed un display AMOLED da 6.7 pollici.

Continuano, inoltre, le offerte “lancio” sui nuovi smartphone Redmi con il Redmi Note 9, con MediaTek Helio G85 e 3/64 GB, proposto a 179,99 Euro e il Redmi Note 9 Pro, con Snapdragon 720G e 6/64GB disponibile a 249,99 Euro. Per entrambi gli smartphone è previsto uno sconto di 20 Euro rispetto al prezzo di listino. Gli smartphone sono ancora entrambi in fase di preordine con consegne previste, rispettivamente, dal 10 giugno e dal 2 giugno

Da segnalare anche il ritorno in offerta di iPhone XR 64 GB che può essere acquistato ad un prezzo di 579,99 Euro risultando un’alternativa ideale al più costoso iPhone 11 ed al più compatto iPhone SE 2020. In offerta ci sono diverse colorazioni. Ecco i link per sfruttare le offerte Amazon di oggi sugli smartphone illustrati in precedenza.