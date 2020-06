Redmi Note 9 subito in offerta su Amazon

A distanza di pochi giorni dalla fine dei preordini e dall’avvio effettivo della fase di commercializzazione, il nuovo Redmi Note 9 finisce subito in offerta su Amazon Italia. in particolare, il modello in sconto (a tempo limitato, sino ad esaurimento scorte) è il Redmi Note 9 con 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno, una variante ideale per tantissimi utenti, con diverse colorazioni disponibili.

Il Redmi Note 9 in offerta è acquistabile a 180 Euro ed è venduto e spedito da Amazon Italia con consegne a partire da domani per chi effettuerà l’acquisto entro la serata di oggi. Ecco il link per acquistare a prezzo scontato il nuovo smartphone di Redmi.

Ricordiamo che lo smartphone presenta un display IPS LCD da 6.5 pollici con foro per la camera anteriore e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek G85 supportato da una batteria da 5.020 mAh. Il sistema operativo è Android 10 con MIUI 11.

A disposizione degli utenti c’è anche il Redmi Note 9 Pro, attualmente disponibile a partire da 269 Euro, ed il Redmi Note 9S, che parte da 195 Euro. Entrambi gli smartphone possono contare sull’ottimo SoC Snapdragon 720G.