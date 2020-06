Per DxOMark, l’audio di Huawei P40 Pro non è all’altezza della sua fotocamera

No, decisamente non è all’altezza della fotocamera: l’audio di Huawei P40 Pro è il punto debole dell’ultimo top di gamma dell’azienda cinese, almeno stando alla recensione e alla valutazione di DxOMark. Proprio il portale specializzato francese aveva invece premiato il device col primo, e prestigioso, posto nella graduatoria riservata ai migliori camera-phone.

Huawei P40 Pro ha ottenuto appena 59 punti col suo comparto audio che lo portano soltanto in 19esima posizione, in compagnia di Honor V30 Pro, un gradino sotto Huawei Mate 30 Pro e appena uno sopra Realme X2 Pro. Lontanissima, invece, la vetta occupata da Xiaomi Mi 10 Pro con 76 punti. Tanto per rendere l’idea, ieri parlavamo di mezza delusione per OnePlus 8 Pro, 11esimo con 67 punti (clicca qui per saperne di più).

Nello specifico, il punteggio è chiaramente condizionato dal 54 ottenuto in fase di riproduzione; valutazione bassissima dovuta a sua volta dall’unico speaker presente su Huawei P40 Pro, facilmente “copribile” durante l’uso quotidiano. Per quanto riguarda invece la registrazione, il punteggio è molto più alto, 74: in questo caso spicca la buona dinamica sonora e le prestazioni ritenute soddisfacenti in molteplici condizioni ambientali. Qualche indecisione viene invece notata con le registrazioni tramite selfie-cam.

La recensione completa dell’audio di Huawei P40 Pro da parte di DxOMark la potrete leggere qui.