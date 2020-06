Samsung Galaxy S20 Ultra ora disponibile anche in un’edizione limitata in bianco

Se ne parlava ormai da qualche settimana, ora è ufficiale: arriva una nuova colorazione per Samsung Galaxy S20, più in particolare per la versione Ultra che si presenta ora anche in un bellissimo bianco. La nuova nuance è stata ufficializzata da qualche ora in Vietnam, col produttore che si è affrettato a specificare che si tratta di un’edizione limitata.

Non è però dato sapere quante unità saranno effettivamente messe in circolazione. Di certo si sa che i pre-ordini della versione in bianco di Samsung Galaxy S20 Ultra partiranno da oggi 12 giugno, con l’inizio delle spedizioni che è stato programmato invece per la prossima settimana, più di preciso per venerdì 19 giugno. Da segnalare che chi effettua la prenotazione durante questi sette giorni, riceverà in omaggio uno speaker bluetooth.

E’ fondamentale sottolineare che non cambia assolutamente nulla dal punto di vista della scheda tecnica, che resta quindi identica a quella dei Galaxy S20 Ultra già in circolazione. Le indiscrezioni di cui accennavamo in precedenza parlano di un arrivo di questa versione bianca anche in Europa (chissà se ancora in edizione limitata). Non solo: verrebbe coinvolto anche il Samsung Galaxy S20 Plus, oltre al modello Ultra.

