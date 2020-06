Come giocare senza spendere soldi online

Online c’è solo l’imbarazzo della scelta che ci rimane da superare oggi: possiamo reperire ogni sorta di informazione e ogni sorta di divertimento.

Piattaforme di streaming, siti online di notizie, pagine dedicate alla conoscenza ed interi siti web dedicati al divertimento. Non esiste un’unica via per arrivare a destinazione, possiamo trovare ciò che più desideriamo e abbiamo la libertà di percorrere le strade che più stuzzicano la nostra fantasia per arrivare a destinazione.

Perchè giocare?

Si è sempre attratti da ciò che non si conosce o da ciò che non si comprende appieno: spesso, abbiamo visto giochi tipici dei casinò solo nei film o ne abbiamo sentito parlare dai media o da conoscenti, avendo di fatto una conoscenza basata sul filtro delle esperienze altrui o sulla linea di pensiero di un determinato media.

Per alcune categorie di servizi, il modo migliore per farsi un’opinione propria e scardinare le false credenze di quel settore, è fare un’esperienza diretta.

Con realtà come quella sopra citata, abbiamo l’opportunità di provare questo dei giochi online senza dover utilizzare soldi reali. Giocando abbiamo l’opportunità di acquisire consapevolezza in merito a come realmente sia quella determinata esperienza.

Entrando a contatto con queste piattaforme, possiamo in prima persona capire realmente come funzionano i giochi che più ci ispirano. Giocando sfatiamo il mito personale di non aver mai provato quel tipo di esperienza e così facendo togliamo quella sensazione adrenalinica di mistero e sorpresa tipica delle esperienze che non ci appartengono.

Giocando e arricchendo il nostro bagaglio esperienziale, possiamo contribuire a fare chiarezza sui dubbi e sulle perplessità che veleggiano in questo settore ed a divulgare informazioni più coerenti.

Questa presa di coscienza è un ritorno in termini economici anche per chi gioca sporadicamente su piattaforme di gioco non autorizzate al gioco a distanza e quindi su siti che non rispettano la legge.

Solitamente questi siti che non hanno ricevuto le certificazioni necessarie per operare online in questo settore, è perché non rispettano le normative vigenti di riferimento come payout (il pagamento da parte della piattaforma su cui abbiamo accumulato una vincita), metodi di pagamento, probabilità di vincita e altre metriche specifiche.

I siti che invece sono iscritti alla lista dei concessionari autorizzati al gioco a distanza, sono stati sottoposti a rigidi controlli e hanno superato tutti i test per ricevere le certificazioni per operare in questo settore. I siti stessi, forniscono informazioni dettagliate ed approfondite riguardo alla probabilità di vincita dell’utente, sulle metodologie di gioco, sulle regole di ogni tipologia di gioco trattato e tanto altro ancora.

Forniscono di fatto all’utente tutti gli strumenti necessari per renderlo informato su ciò che lo aspetta, lasciando tutte le decisioni del caso sempre a quest’ultimo ma con la massima trasparenza e collaborazione.

Con una semplice partita gratuita abbiamo quindi la reale occasione di portare chiarezza a quelle zone d’ombra della nostra conoscenza sui giochi online.

