Su OnePlus 8 e 8 Pro la prima Developer Preview di Android 11

Al momento del lancio, l’azienda cinese aveva annunciato con grande enfasi l’inclusione di OnePlus 8 e 8 Pro nella lista di smartphone che avrebbero ricevuto le Developer Preview di Android 11. La promessa è stata mantenuta e, ormai da qualche ora, i possessori del recente top di gamma dell’azienda cinese possono godersi la prima DP di Android 11 sul proprio device.

Come sempre in questi casi, è fondamentale sottolineare che parliamo di una versione ancora lontana da quella definitiva: insomma, la nuova build è consigliata soltanto ad utenti esperti o a sviluppatori che potranno valutare in anteprima le novità di Android 11.

E’ importante ricordare che l’installazione di questa prima release comporterà la formattazione completa dei dati salvati in memoria ed è quindi consigliabile effettuare un backup prima dell’operazione. Non è l’unica controindicazione che viene indicata da OnePlus: l’azienda segnala il mancato funzionamento dello sblocco col volto, un’interfaccia “rozza” in alcuni elementi, malfunzionamenti vari di diverse app, instabilità generale del sistema, “Ok Google” non attivo e videochiamate non disponibili. Insomma, restiamo comunque nell’ordinario visto che parliamo di una primissima developer preview.

Su questo link è possibile trovare sia il firmware da scaricare e installare manualmente, sia le istruzioni per la procedura. Di seguito, invece, il collegamento alla pagina Amazon dove si può acquistare OnePlus 8 Pro: OnePlus 8 Pro Smartphone Glacial Green 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM + 256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Dual Sim, 5G