OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano con diverse novità per la fotocamera

A meno di un mese dal precedente update, OnePlus 8 e 8 Pro cominciano a ricevere un nuovo aggiornamento. Lo ha anticipato XDA Developers, rendendo disponibili su questa pagina anche i file OTA (anche se per il momento sono disponibili quelli per i dispositivi indiani) in questione.

Le release software sono la OxygenOS 10.5.8 per OnePlus 8 e la OxygenOS 10.5.10 per il modello Pro. Il changelog è particolarmente ricco e contiene diverse novità e miglioramenti vari anche per la fotocamera. Ma andiamo con ordine.

Per cominciare, da segnalare la presenza delle patch di sicurezza Android relative al mese di maggio 2020. Si registrano miglioramenti nella stabilità della ricarica wireless e nel rendimento del touch, oltre ad un’ottimizzazione dell’animazione di sblocco e della “modalità tasca”. Il tutto senza dimenticare un miglioramento segnalato anche nei consumi energetici con ottimizzazioni svolte a livello di sistema.

Dicevamo della fotocamera: detto del supporto al codec H.265 HEVC, vanno segnalati miglioramenti nella registrazione dei video e, nel caso di OnePlus 8 Pro, il passaggio automatico al sensore ultra-grandangolare quando si catturano scatti a distanza ravvicinata. Ricordiamo che qualche giorno fa su alcune unità della versione Pro fu rimosso per sbaglio il filtro Fotocromia ma nel changelog non c’è alcun accenno al ripristino di questa funzionalità.

