L’audio di OnePlus 8 Pro è fuori dalla top ten di DxOMark

DxOMark ha nuovamente analizzato OnePlus 8 Pro, stavolta passando in rassegna il comparto audio. Ricorderete che il più recente top di gamma dell’azienda cinese aveva ottenuto buoni risultati per quanto riguarda la fotocamera posteriore, pur restando lontano dalla vetta (clicca qui per più informazioni); lo stesso discorso può essere fatto anche stavolta.

L’audio di OnePlus 8 Pro ha ottenuto una valutazione pari a 67 punti: con questo punteggio, lo smartphone si piazza 11esimo nella speciale graduatoria del portale specializzato, ad una lunghezza dal Google Pixel 4 e a -2 dalla coppia formata da Asus Rog Phone II e Samsung Galaxy S20 Ultra. Dietro, con 66 punti, ci sono Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy S20+. Il primo posto, lo ricordiamo, è occupato da Xiaomi Mi 10 Pro con 76 punti.

Nello specifico, OnePlus 8 Pro ha ottenuto 68 punti per la riproduzione (dove spiccano i toni medi e alti mentre si fa fatica per quanto riguarda la cancellazione del rumore) e 63 per la registrazione. In questo caso il top di gamma dell’azienda cinese non ha brillato in situazioni di ambienti rumorosi, mentre sono ok la gestione del volume e il controllo degli artefatti.

Chi vuole approfondire la recensione di DxOMark sull’audio di OnePlus 8 Pro può cliccare su questo link. Lo smartphone può essere acquistato su Amazon Italia: OnePlus 8 Pro Smartphone Onyx Black, 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 8 GB RAM + 128GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Dual Sim, 5G