Samsung Galaxy Fold 2 avrà un display esterno molto più grande rispetto al passato

Arrivano da ET News nuove ed interessanti anticipazioni su Samsung Galaxy Fold 2: la seconda generazione del pieghevole firmato dall’azienda coreana sarà presentata durante l’evento Unpacked estivo (probabilmente si terrà il 5 agosto) e non mancheranno le differenze sostanziali col predecessore.

L’attenzione è nuovamente rivolta verso il display esterno: confermando le indiscrezioni circolate fino ad ora, la fonte in questione parla di una diagonale da 6.23″ che rappresenterebbe una crescita notevole rispetto ai 4.6″ della prima generazione (più grande di circa il 35%). Lo schermo secondario conterebbe poi su una risoluzione da 819 x 2.267 px e un refresh rate a 60 Hz.

Frequenza d’aggiornamento che invece crescerà a 120 Hz per il display interno, quello pieghevole. Anche l’Ultra Thin Glass è destinato a crescere come dimensioni (da 7.3 a 7.7 pollici) mentre l’aspect ratio sarà di 11,8:9. Non mancherà neppure un foro che ospiterà una fotocamera (da questo punto di vista ci si aspetta un importante salto di qualità da Samsung Galaxy Fold 2).

Detto delle stime di vendite del colosso asiatico, che punta a 3 milioni di spedizioni all’anno, resta il dubbio sul supporto o meno della S Pen. Nei giorni scorsi si è parlato tanto dell’intenzione di escludere il pennino dalla dotazione di serie (e non solo), per motivi inerenti alla resistenza del display. Abbiamo approfondito l’argomento in questo articolo.