Samsung Galaxy Tab S7+ avrà una scheda tecnica di altissimo profilo

Samsung Galaxy Tab S7+ potrebbe essere presentato durante l’evento Unpacked del 5 agosto: ipotesi probabile visto che del tablet si è parlato in abbondanza nelle ultime settimane. Oggi, a chiudere il cerchio ci pensa SamMobile che ha pubblicato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa del device.

Diciamolo subito, l’asticella va clamorosamente verso l’alto. Samsung Galaxy Tab S7+ dovrebbe avere a bordo il nuovo processore presentato da Qualcomm, lo Snapdragon 865+ di cui abbiamo parlato questa mattina in questo articolo, accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128 o 256 GB di storage interno, espandibili tramite micro SD. Va da sé che la versione LTE supporterà la connettività in 5G, (Sub-6 GHz).

Non è tutto: grande attesa anche per il display AMOLED da 12,4″ (la diagonale del modello base sarà invece da 11 pollici) che potrà vantare una risoluzione da 2.800 x 1.752 px e una densità di 267 ppi, oltre che il sensore per le impronte digitali integrato. Detto della dual cam posteriore da 13+5 MP e della selfie cam da 8 MP, occhio anche alla One UI 2.5 (la nuova personalizzazione software basata su Android 10) e alla batteria da 10.090 mAh (al momento, però, non è segnalato il supporto alla ricarica rapida).

Il tutto senza dimenticare la presenza a bordo della S-Pen con le stesse funzionalità attese sul Galaxy Note 20. Tanta roba.