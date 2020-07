Si chiamerà Samsung Galaxy Z Fold 2 e supporterà la ricarica rapida a 25 W

Cambio denominazione in vista per la seconda generazione del pieghevole dell’azienda coreana: ad agosto sarà lanciato Samsung Galaxy Z Fold 2, diretto successore del Galaxy Fold che fu protagonista di un lancio particolarmente complesso, lo scorso anno. E’ stata così aggiunta la “Z”, che per bocca dello stesso produttore punta ad un’immagine più giovanile del brand oltre che alle linee pieghevoli del device. Non è una novità in senso assoluto, considerato che a gennaio è stato lanciato il Galaxy Z Flip, dal form factor diverso ma pur sempre un pieghevole.

Non è stata l’unica informazione di oggi relativa al dispositivo. La certificazione 3C, oltre a sottintendere un lancio ormai prossimo, ha fatto riferimento al supporto ad un caricabatterie per la ricarica rapida a 25 W. Un bel salto in avanti considerato che l’accessorio dovrebbe essere fornito in dotazione e che il predecessore si fermava a 15 W.

Samsung Galaxy Z Fold 2, lo ricordiamo, sarà presentato nell’evento Unpacked di inizio agosto, in compagnia del Galaxy Note 20. Sono già tanti i rumors che circolano sulla scheda tecnica: particolare attenzione ai due display che aumenteranno (soprattutto quello esterno, arricchendo quindi anche il ventaglio delle funzionalità a disposizione) le proprie dimensioni (si parla di 7.7 e 6.23 pollici, senza supporto alla S-Pen).