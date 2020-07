Samsung Galaxy M41 potrebbe avere una batteria mostruosa!

Per alcuni, Samsung Galaxy M41 potrebbe anche non vedere mai la luce. In realtà, lo smartphone di fascia medio-bassa potrebbe addirittura essere vicino alla presentazione ufficiale. Il device ha infatti ricevuto in queste ore la certificazione 3C: nel database dell’ente cinese non si fa palese riferimento a questo modello (si pensa che possa trattarsi anche del Galaxy M51) ma resta questa l’ipotesi più probabile.

La certificazione, oltre a far prevedere un lancio immediato dello smartphone, rivela un dettaglio per certi versi clamoroso. Samsung Galaxy M41 potrebbe diventare un battery-phone per eccellenza, considerato che è segnalata una “typical capacity” da 6.800 mAh: insomma, sulla scheda tecnica troveremo un 7.000 mAh che si avvicina più alla capacità di un tablet che a quella di uno smartphone. Mostruoso, davvero, anche se ovviamente ci sarà da valutare il tutto anche in proporzione alle dimensioni del display.

Samsung Galaxy M41 è già stato al centro di altri rumors nelle ultime settimane: si ipotizza che a bordo troverà spazio un Exynos 9630 con ben 6 GB di memoria RAM, mentre sul posteriore potrebbe essere piazzata una tripla fotocamera da 64+12+5 MP. Non solo: potrebbe essere questo il primo dispositivo Samsung a montare uno schermo OLED non prodotto direttamente dalla divisione display del colosso coreano.