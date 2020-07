Honor 8A riceve un aggiornamento con a bordo le patch di giugno

A poche settimane dal lancio ufficiale sul mercato, Honor 8A ricevette anche un aggiornamento con le patch di aprile. Oggi l’entry-level dell’azienda cinese, considerato un’ottima scelta per chi non ha a disposizione un grosso budget, può godersi un nuovo update.

E’ bene sottolineare che il nuovo firmware è ancora basato sulla EMUI 9.1: più nello specifico la versione in fase di roll out è la 9.1.0.325 e il download ha un peso di poco superiore agli 80 MB. Con l’update in questione le patch di sicurezza Android si aggiornano al mese di giugno: ciò vuol dire che il pacchetto comprenderà anche le 14 risoluzioni di bug da parte di Huawei per la sua personalizzazione software, due delle quali erano state segnalate come particolarmente critiche.

Il roll out è partito da qualche ora e, come spesso accade nel caso degli smartphone targati Honor, andrà avanti a scaglioni. Insomma, non tarderà troppo prima che raggiunga anche gli Honor 8A in circolazione in Italia. E’ comunque possibile controllare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento, selezionando “Scarica e Installa” tra le Impostazioni di sistema oppure utilizzando l’app HiCare (in quel caso bisogna recarsi nel tab “Servizi”).

Honor 8A è disponibile ad un ottimo prezzo su Amazon Italia, ecco il link per acquistarlo: Honor 8A Smartphone (15, 47 cm (6, 09 pollici) HD+ LCD Touch Screen, 32 GB di memoria interna, fotocamera principale da 13 MP, Android 9), Nero