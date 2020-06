Samsung Galaxy Fold 2: il supporto alla S-Pen non ci sarà, ecco il motivo

Il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 sarà uno dei protagonisti dell’evento Unpacked del prossimo 5 agosto. Durante l’evento, la casa coreana presenterà la seconda generazione del Fold oltre ai nuovi Note 20, alla variante 5G del Galaxy Z Flip, al tablet top di gamma Galaxy Tab S7 ed al nuovo Galaxy Watch.

In queste ore, a circa due mesi dal debutto, iniziato ad arrivare le prime informazioni sul futuro Samsung Galaxy Fold 2. Secondo un nuovo report, lo smartphone non avrà il supporto alla S-Pen. Nei mesi scorsi si era parlato della presenza del supporto alla S-Pen tra le specifiche del Fold 2 ma, a quanto pare, la casa coreana ha scelto di non aggiugnere questa funzionalità.

La motivazione è legata a problematiche tecniche. Il display del nuovo Galaxy Fold 2 presenterà un pannello Ultra Thin Glass (UTG) da 0.03 mm di spessore (si tratta della stessa soluzione utilizzata sul Galaxy Z Flip). Tale pannello sarebbe troppo sottile per garantire un supporto completo alla S-Pen.

Dopo i problemi avuti dalla prima generazione del Fold, la casa coreana non vuole correre rischi con il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 che potrà utilizzare delle tecnologia che hanno già dimostrato la loro efficacia. Per un supporto alla S-Pen sarà, quindi, probabilmente necessario attendere l’arrivo del Fold 3.