Nuovo aggiornamento sui Samsung Galaxy S10, spunta un nuovo toggle

A neppure una settimana di distanza dall’update che ha portato con sé le patch di sicurezza Android relative a questo mese di giugno, la serie Samsung Galaxy S10 sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento. Si tratta di un minor update in piena regola ma che porta sul top di gamma di inizio 2019 un’utile novità.

Prima, però, è necessario segnalare la build, contrassegnata dalla sigla G97xFXXU7CTF e ricordare che il nuovo pacchetto arriverà su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e. Nel changelog ufficiale si fa riferimento a dei miglioramenti nella stabilità della connessione WiFi, nella fotocamera e nel touchscreen.

A catturare l’attenzione, però, l’arrivo di una nuova funzionalità: dopo aver installato l’aggiornamento, comparirà infatti nella tendina delle notifiche un nuovo toggle. Si chiama “Call & Text on other devices” e permetterà di attivare rapidamente la possibilità di chiamare o inviare messaggi su un altro dispositivo Galaxy associato allo stesso account dello smartphone.

Il nuovo update sui Samsung Galaxy S10 è già in fase di rilascio in Europa, più in particolare le prime segnalazioni arrivano da Germania e Svizzera. Nel giro di qualche ora, al massimo entro fine settimana, farà capolino anche sulle unità in circolazione in Italia.

