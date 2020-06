Anche i Samsung Galaxy S10 ricevono le patch di giugno

Tempo di aggiornamenti anche per quasi tutta la linea Samsung Galaxy S10: da qualche ora è partito il roll out di un nuovo update con a bordo le più recenti patch di sicurezza Android, quelle rilasciate ad inizio di questo mese di giugno. E’ importante segnalare che in questo caso parliamo dei modelli europei, quelli con a bordo i processori Exynos; negli Stati Uniti, dove sono in circolazione i modelli con Snapdragon, l’aggiornamento era stato già reso disponibile qualche giorno fa.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e hanno così cominciato a ricevere, via OTA, la build contrassegnata dalla sigla G97xFXXS6CTE6. Il roll out è partito dalla Germania e, almeno nel momento in cui vi scriviamo, non arrivano segnalazioni dall’Italia: il rilascio dovrebbe coinvolgere i modelli in circolazione nel nostro paese al massimo nel giro di qualche giorno. Come sempre, comunque, è possibile controllare manualmente la presenza dell’update, recandosi nella sezione “aggiornamento firmware” tra le impostazioni di sistema.

Chi non vuole attendere oltre, può scaricare direttamente il firmware relativo al proprio modello nel database di SamMobile, ricordando ovviamente che non è ancora presente la versione italiana.

Samsung Galaxy S10 Plus può essere acquistato ad un prezzo scontato su Amazon Italia: Samsung Galaxy S10+ Smartphone, Display 6.4" Dynamic AMOLED, 128 GB Espandibili, RAM 8 GB, Batteria 4100 mAh, 4G, Dual SIM, Android 9 Pie, [Versione Italiana], Prism White