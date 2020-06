HTC Desire 20 Pro, nuovi dettagli dalla Play Console

Arrivano nuove informazioni su HTC Desire 20 Pro, smartphone che dovrebbe segnare il ritorno (chissà se in grande stile…) del produttore taiwanese, nel pieno di una crisi senza fine che dura ormai da oltre due anni. Il device, dopo aver lasciato tracce di sé su GeekBench, è apparso anche sulla Play Console di Android: che si tratti dello stesso smartphone non ci sono dubbi, considerato che il nome in codice segnalato (htc_bymdugl) è lo stesso a cui si faceva riferimento anche sulla piattaforma di benchmark.

Unendo i dettagli emersi dalle due apparizioni, si comincia ad avere un quadro più preciso sulla scheda tecnica. HTC Desire 20 Pro dovrebbe arrivare con un display caratterizzato da un foro atto ad ospitare la selfie-cam e con risoluzione in Full HD+ (nello specifico 2.340 x 1.080 px). A bordo potrebbe trovare spazio uno Snapdragon 665 di Qualcomm con scheda grafica Adreno 610. Il SoC dell’azienda californiana verrebbe poi accompagnato da 6 GB di memoria RAM.

Detto di Android 10 out of the box, va ricordato che di HTC Desire 20 Pro se ne occupò qualche settimana fa anche Evan Blass: il noto leaker pubblicò un primissimo render che evidenziò la presenza sulla scocca posteriore di una quadrupla fotocamera, oltre che del sensore per le impronte digitali.