HTC Desire 20 Pro si mostra in una prima foto reale, ecco le specifiche

HTC si prepara a presentare il suo primo smartphone del 2020. Il nuovo HTC Desire 20 Pro verrà, infatti, svelato la settimana prossima e dovrebbe arrivare sul mercato (per ora solo in Asia) entro la fine del mese di giugno. Solo in futuro scopriremo se il nuovo device arriverà anche in Europa.

In attesa della presentazione ufficiale, il nuovo HTC Desire 20 Pro si mostra per la prima volta online con una foto reale che alleghiamo in testa all’articolo e che ci mostra il design del progetto. Il nuovo smartphone presenterà un design sicuramente poco appariscente con un sensore di impronte digitali posteriore ed i sensori fotografici “a semaforo”. Il display, sebbene la foto non risulti chiarissima, avrà un foro per la camera frontale.

Ricordiamo che il nuovo HTC Desire 20 Pro sarà un mid-range e potrà contare sul SoC Snapdragon 665, quindi una soluzione non recentissima, supportato da 6 GB di memoria RAM. Il display avrà risoluzione Full HD+ ma al momento non si conosce ancora la diagonale. Lo smartphone potrà contare su quattro fotocamere posteriori e sul sistema operativo Android 10. Appuntamento alla prossima settimana per la presentazione ufficiale del nuovo smartphone di HTC.