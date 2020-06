HTC è pronta al ritorno con il nuovo HTC Desire 20 Pro

HTC prepara il ritorno sul mercato smartphone con il lancio del suo primo smartphone con Android 10 pre-installato. Il progetto in questione è il nuovo HTC Desire 20 Pro, smartphone già svelato online dalla Play Console e che oggi riceve le certificazioni Bluetooth SIG e Wi-Fi Alliance confermando l’imminente debutto commerciale.

Il nuovo HTC Desire 20 Pro dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di poche settimane. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito ad una possibile commercializzazione in Europa. Lo smartphone, in ogni caso, dovrebbe presentarsi anche in una versione “non Pro” di cui però si hanno pochi dettagli.

Secondo le prime informazioni, il nuovo HTC Desire 20 Pro potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 665 supportato da 6 GB di memoria RAM e da un display LCD da 6.5 pollici di diagonale. Da notare anche il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente oltre al già citato sistema operativo Android 10.

Non ci sono dettagli sul prezzo. La presenza dello Snapdragon 665 conferma che il nuovo HTC Desire 20 Pro sarà uno smartphone di fascia medio-bassa ma il rischio che possa arrivare sul mercato con un prezzo troppo elevato è concreto. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone di HTC.