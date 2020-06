Nokia è al lavoro su un mid-range 5G con SoC MediaTek

Tra le novità in arrivo per il marchio Nokia nel corso del secondo semestre del 2020 dovrebbe esserci anche un mid-range 5G che dovrebbe montare il SoC MediaTek Dimensity 800, già visto su smartphone molto recenti come i Redmi 10X e 10X Pro. Il device arriverà nei prossimi mesi affiancandosi al Nokia 8.3 con Snapdragon 765G ed al top di gamma Nokia 9.3 PureView con Snapdragon 865.

Il progetto in questione potrebbe essere una variante del Nokia 7.3 che, secondo rumors precedenti, dovrebbe presentare un SoC Snapdragon. Di certo, infatti, HMD Global sta lavorando a più varianti del suo 7.3 ed una di queste potrebbe avere proprio il nuovo SoC MediaTek che dovrebbe essere in grado di abbinare ottime performance al supporto alle reti 5G.

Al momento, non ci sono ancora molte informazioni sulla scheda tecnica del progetto. Di certo, nel corso del secondo semestre del 2020 arriveranno diversi nuovi progetti per il brand Nokia che dovrà rilanciarsi dopo un inizio di 2020 davvero negativo, con pochissime novità e vendite ben al di sotto delle attese.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone di Nokia con supporto al 5G in arrivo nel corso delle prossime settimane. Maggiori dettagli arriveranno di certo a breve.