Le vendite di smartphone Nokia sono crollate nell’ultimo trimestre

Il rilancio del marchio Nokia da parte di HMD Global non sta andando secondo i piani. Il brand finlandese, anche per via dell’emergenza sanitaria ed economica in corso, ha chiuso il primo trimestre del 2020 in modo negativo, facendo registrare un vero e proprio crollo delle vendite di smartphone.

Come confermano i dati diffusi da Counterpoint Research, infatti, le vendite di smartphone Nokia nel primo trimestre dell’anno in corso sono state pari ad appena 1.7 milioni di unità con un calo del -45% rispetto ai dati raccolti nel corso del primo trimestre dello scorso anno, quando il totale di unità vendute superò quota 3,1 milioni.

Il risultato ottenuto da Nokia nel primo trimestre del 2020 è il più basso fatto registrare dal brand dal secondo trimestre del 2017, ovvero dal primo trimestre in cui il brand Nokia ha fatto il suo ritorno sul mercato internazionale grazie ad HMD Global. Considerando la difficile situazione internazionale e le poche novità in arrivo (il Nokia 8.3 5G con Snapdragon 765G arriverà soltanto in estate mentre il top di gamma Nokia 9.3 PureView sarà presentato a fine estate), il secondo trimestre del 20202 sarà molto probabilmente ancora più negativo per il brand Nokia.

Il rilancio potrebbe avvenire soltanto a partire dal secondo semestre dell’anno quando saranno disponibili i nuovi 8.3 e 9.3 che dovrebbero essere affiancati da un nuovo mid-range (il 7.3).