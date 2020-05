Huawei MatePad Pro disponibile da oggi su Amazon Italia, ecco prezzo e specifiche

E’ disponibile da oggi su Amazon Italia il nuovo Huawei MatePad Pro, nuovo tablet Android con specifiche da top di gamma. Il dispositivo è già acquistabile con un prezzo di 549 Euro. Il tablet è venduto e spedito da Amazon e, per chi effettuerà l’acquisto oggi, è disponibile la consegna in 1 giorno lavorativo. Per chi acquista il tablet entro il 31 maggio ci sono in regalo gli accessori Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard

Il nuovo Huawei MatePad Pro è un top di gamma a tutti gli effetti grazie alla presenza del SoC Kirin 990 che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il tablet ha un display IPS da 10.8 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il tablet è disponibile esclusivamente in versione Wi-Fi.

Da notare anche la presenza di una batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40 W ed al reverse charging. Il tablet presenta una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, una fotocamera anteriore da 8 Megapixel, il jack audio da 3.5 mm ed è dotato di sistema audio quad-channel e quad-speaker e stereo histen 6.0 3d.

Il punto centrale del progetto Huawei MatePad Pro è il software. Il tablet presenta il sistema operativo Android 10 ma non ha i servizi Google che sono sostituiti dai nuovi Huawei Mobile Services e dallo store App Gallery.

Ecco il link per acquistare subito il nuovo Huawei MatePad Pro:

Per maggiori dettagli sulla promozione con Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard in regalo per chi acquista il tablet è possibile dare un’occhiata QUI