Nokia 9.3 PureView: un render prova ad anticipare il design del futuro top di gamma

Il nuovo Nokia 9.3 PureView, prossimo top di gamma del brand Nokia, sarà svelato in via ufficiale nel corso del terzo trimestre del 2020. In attesa del debutto del nuovo smartphone, in rete arrivano nuovi render che provano ad anticipare il design di uno dei progetti più attesi del settore di telefonia dei prossimi mesi. I render in questione sono stati diffusi online da Let’s go digital.

Il render ci mostra un nuovo Nokia 9.3 PureView con un design che ricorda, soprattutto nella parte posteriore e nella scelta dei colori della scocca, quello del Lumia 1020 di qualche anno fa. Nella parte anteriore troviamo un display senza cornici e senza notch e foro. Ricordiamo, infatti, che secondo gli ultimi rumors il nuovo Nokia 9.3 PureView dovrebbe presentare una fotocamera anteriore posizionata sotto al display (che avrà un refresh massimo di 120 Hz).

Il comparto fotografico posteriore includerà 5 sensori fotografici che potrebbero essere racchiusi in un modulo circolare. Ricordiamo, inoltre, che alla base del progetto ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che garantirà anche il supporto al 5G. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone di Nokia arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. La presentazione ufficiale avverrà nel terzo trimestre del 2020, probabilmente ad agosto.