Huawei P30 Pro in arrivo la versione New Edition con servizi Google

Il sito della divisione tedesca di Huawei ha confermato l’imminente arrivo del nuovo Huawei P30 Pro New Edition, una nuova evoluzione del top di gamma dello scorso anno della casa cinese che arriverà sul mercato con i servizi Google, assenti invece dai nuovi Huawei P40 e P40 Pro presentati poche settimane fa.

Il nuovo Huawei P30 Pro New Edition riprenderà quasi integralmente la scheda tecnica del suo predecessore che, ricordiamo, presenta un display OLED con notch a goccia e diagonale di 6.47 pollici. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Kirin 980 mentre la dotazione di RAM e storage potrebbe essere arricchita rispetto alla versione del P30 Pro attualmente in commercio.

Maggiori dettagli sul progetto Huawei P30 Pro New Edition arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Il lancio del nuovo smartphone dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà del mese di maggio in alcuni mercati selezionati (almeno non c’è ancora una conferma in merito alla sua commercializzazione in Italia).

Ricordiamo, in ogni caso, che l’attuale Huawei P30 Pro è ancora disponibile sul mercato italiano con un prezzo di circa 500 Euro. Ecco il link alle migliori offerte per l’ex top di gamma di Huawei che, ad oggi, rappresenta (sia per prestazioni generali che per qualità del comparto fotografico) una delle migliori opzioni della fascia medio alta.