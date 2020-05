Huawei prepara il lancio del nuovo tablet MatePad T, ecco le specifiche

Dopo il recente MatePad 10.4, in casa Huawei è quasi tutto pronto per il lancio di un nuovo tablet. Il progetto dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Huawei MatePad T. Al momento, così come per il MatePad 10.4 già svelato, la commercializzazione è confermata per il mercato cinese ma non possiamo escludere che il progetto arrivi anche in Europa (con Android 10, gli HMS e lo store App Gallery in sostituzione del Play Store).

Il nuovo Huawei MatePad T dovrebbe essere realizzato in più varianti, tutte accumunate dalla presenza di un display da 8 pollici supportato dal SoC Kirin 810. Il tablet arriverà con diverse combinazioni di RAM (4/6 GB) e storage (64/128 GB) e potrà contare anche sul supporto alla connessione dati oltre che alla tradizionale versione solo Wi-Fi.

L’immagine diffusa online dall’insider Evleaks (che alleghiamo qui di seguito) include anche una penna stilo che dovrebbe essere pienamente supportata dal nuovo tablet di Huawei. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Staremo a vedere se Huawei sceglierà di portare anche in Europa i suoi nuovi tablet che, pur senza i servizi Google, hanno tutte le carte in regola per offrire ottime prestazioni. Continuate a seguirci per saperne di più.