Huawei MatePad 10.4 è il nuovo tablet di fascia media della casa cinese

Huawei ha svelato in Cina il nuovo tablet di fascia media Huawei MatePad 10.4. Il dispositivo può contare su di un display Full HD da 10.4 pollici e sul supporto del SoC Kirin 810, già visto su molti smartphone di fascia media, che viene affiancato da 4/6 GB di memoria RAM e da 64/128 GB di storage interno. La batteria ha una capacità di 7.250 mAh.

Il nuovo Huawei MatePad 10.4 arriva sul mercato con Android 10 e EMUI 10.1, ottimizzata per adeguarsi al meglio al più ampio display dei tablet. A completare le specifiche tecniche troviamo una fotocamera posteriore ed una anteriore, entrambe da 8 Megapixel. Il tablet ha il jack audio e verrà commercializzato anche in versione 4G LTE. E’ presente il supporto alla M Pen.

In Cina, il nuovo Huawei MatePad 10.4 arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 1.899 Yuan, pari a circa 250 Euro al cambio attuale. Al momento, non ci sono conferme in merito ad un possibile debutto in Europa del nuovo tablet di Huawei. In caso di commercializzazione nel nostro mercato, naturalmente, il MatePad non avrà i servizi Google con gli utenti che dovranno accontentarsi dei Huawei Mobiles Services e dello store App Gallery.

Maggiori dettagli in merito ad un possibile debutto europeo del nuovo Huawei MatePad 10.4 arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.