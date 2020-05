Realme 6 Pro, nuove indiscrezioni sul prezzo di lancio in Europa

Torniamo a parlare di Realme 6 Pro, un interessantissimo medio gamma già ufficializzato in India e che arriverà anche in Italia dal prossimo 12 maggio. Si è discusso molto, negli ultimi giorni, sul possibile prezzo di lancio nel nostro paese: oggi arrivano nuove indiscrezioni a riguardo, a dire il vero non particolarmente incoraggianti.

Stando a quanto riferisce il leaker @sudhanshu, Realme 6 Pro dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 349 euro: è opportuno però sottolineare che i 279 euro di cui si rumoreggiava la scorsa settimana erano riferiti alla versione con 6 GB di memoria RAM. Secondo la fonte in questione, nel Vecchio Continente è destinata ad arrivare soltanto la variante da 8 GB di memoria virtuale (nelle colorazioni Lightning Blue e Lightning Red). Vedremo.

Sarà comunque interessante capire se il produttore cinese, ex sub-brand di Oppo, riuscirà a confermare il trend in crescita dello scorso anno grazie proprio all’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi prodotti.

Realme 6 Pro ha d’altronde tutto per farsi apprezzare: display IPS da 6.6″ con risoluzione in Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, Snapdragon 720 G, batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, quad-cam posteriore da 64+12+8+2 MP e dual cam anteriore (integrata in un foro sul display) da 16+8 MP. Il tutto senza dimenticare Android 10 di serie.