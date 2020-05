Amazon Music Unlimited: torna la promozione con 3 mesi gratis

Amazon Music Unlimited è il servizio di streaming musicale di Amazon e in questi ultimi mesi, grazie anche alle tante novità che lo hanno reso una reale alternativa al più diffuso Spotify, sta facendo registrare una forte crescita. Da oggi, per tutti i nuovi utenti che non hanno mai provato il servizio, è disponibile una nuova promozione davvero molto interessante.

Da oggi e sino al prossimo 2 giugno sarà possibile attivare l’offerta che mette a disposizione 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited per tutti i nuovi utenti che non hanno mai provato il servizio in precedenza (è possibile anche creare un nuovo account). Grazie a questa promozione sarà possibile testare affondo il servizio di streaming musicale illimitato di Amazon.

Ricordiamo che Amazon Music Unlimited ha un costo mensile di 9,99 Euro. Chi ha un account Amazon Prime, inoltre, può optare per l’abbonamento annuale che costa 99,99 Euro, garantendo quindi due mesi gratis ogni anno. E’ disponibile, inoltre, anche l’abbonamento Family per accedere al servizio con 6 dispositivi. In questo caso, il costo è di 14,99 Euro al mese.

Per sfruttare la promozione dedicata ai nuovi utenti che provano Amazon Music Unlimited è possibile sfruttare il link qui di sotto.