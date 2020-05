Meizu 17 con display Super AMOLED di Samsung?

Torniamo ad occuparci di Meizu 17, smartphone che capitanerà la serie attesa il prossimo 8 maggio. Della scheda tecnica del modello “standard” abbiamo già parlato in diverse occasioni, oggi però è lo stesso produttore cinese a fornire ulteriori dettagli in merito tramite una serie di teaser pubblicati su Weibo.

Più nello specifico si è posta l’attenzione sul display: si tratterà di un Super AMOLED prodotto da Samsung (probabilmente da 6.5″ e in Full HD+ e con sensore per le impronte digitali integrato) anche se viene specificato che verranno apportate alcune personalizzazioni. Non sono emersi dettagli in merito ma è utile comunque sottolineare non solo la presenza del foro atto ad ospitare la fotocamera anteriore, ma anche il supporto al refresh rate a 90 Hz.

Non è tutto: Meizu 17 arriverà con supporto NFC e con la tecnologia mEngine 3.0 che garantirà un feedback tattile, per quanto riguarda la vibrazione, molto simile a quello vantato dagli ultimi iPhone.

Insomma, il quadro generale di Meizu 17 comincia a farsi parecchio interessante, considerati anche i rumors emersi fino ad oggi. Lo smartphone è atteso con uno Snapdragon 865 a bordo e dovrebbe vantare ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP. Occhio anche alla batteria da 4.500 mAh (avrà il supporto alla ricarica rapida da 40 W sulla versione Pro).