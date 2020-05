Meizu 17 e 17 Pro ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Dopo tante indiscrezioni, sono stati finalmente ufficializzati Meizu 17 e 17 Pro: i due top di gamma hanno molto in comune, sia nel design che nella scheda tecnica. Per non parlare dei prezzi che, tenendo conto semplicemente del cambio attuale euro-yuan, sono davvero interessanti.

Meizu 17 e 17 Pro arrivano con display Super AMOLED da 6.6 pollici in Full HD+; spicca la posizione del foro che ospita la fotocamera frontale da 20 MP, in alto a destra, mentre da segnalare il refresh rate a 90 Hz. A bordo c’è uno Snapdragon 865, coadiuvato da una scheda grafica Adreno 650 e accompagnato da 8 GB di memoria RAM (si aggiunge il taglio da 12 GB per la versione Pro) e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

C’è qualche differenza nel comparto fotografico che ha in comune il sensore principale da 64 MP. Meizu 17 lo completa con ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP, mentre il Pro vanta un ultra-grandangolare da 32 MP, teleobiettivo da 8 MP e sensore ToF firmato Samsung.

Entrambi contano su una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 30 W (Meizu 17 Pro aggiunge il supporto alla ricarica wireless a 27 W), mentre è presente Android 10 out of the box con personalizzazione FlyMe 8.1.

Meizu 17 e 17 Pro sarà in vendita dall’11 maggio in Cina a questi prezzi: 3.699 e 3.999 yuan (circa 470 e 510 euro) per la versione standard da 8+128 e 8+256 GB, 4.299 e 4.699 yuan (circa 550 e 600 euro) per la versione Pro da 8+128 e 12+256 GB.