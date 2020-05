iPhone 11, la selfie-cam è fuori dalla top-ten di DxOMark

Prestazioni definite “decenti” ma comunque non sufficienti a garantire la top-ten: è questo il succo della recensione che DxOMark ha fatto della fotocamera anteriore di iPhone 11. Una mezza delusione, insomma, ma comunque prevedibile visto che sotto le grinfie del portale specializzato era già passato l’11 Pro che aveva ugualmente ottenuto un punteggio non entusiasmante (92).

Nello specifico iPhone 11 si è fermato a 91 punti, perfetta media del 92 assegnato alle foto e ai 90 per i video. Da sottolineare la vera differenza tra i due modelli che la fonte in questione ha fatto notare nella recensione: la messa a fuoco.

In comune i due “melafonini” hanno però le difficoltà nella gestione del rumore, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione; per quanto riguarda la registrazione video, grazie ad una buona esposizione e un bilanciamento del bianco ottimale iPhone 11 riesce ad ottenere nel complesso una valutazione migliore rispetto al “fratello maggiore”. Anche in questo caso, però, DxOMark ricorda che nonostante i buoni risultati, non siamo di fronte ad una delle migliori opzioni migliori del mercato.

I 91 punti piazzano il “melafonino” al 13esimo posto nella graduatoria riservata alle selfie-cam e guidata da Huawei P40 Pro (103 punti). Per leggere la recensione completa basterà cliccare su questo link, mentre per acquistare iPhone 11 su Amazon basterà recarsi su questa pagina: Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco